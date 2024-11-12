全家義大利麵成鮮食小金雞 今年業績衝12億成長2成

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（中央社記者何秀玲桃園12日電）全家2015年起推動鮮食構造改革，其中義大利麵成為近年鮮食類成長最快的小金雞，2022年攜手長榮空廚合資「長家食品」生產義大利麵，帶動此商品去年營收達10億元，今年更將衝刺至12億元，成長2成，長家未來也不排除跨入機上餐。

全家表示，2003年開始推出義大利麵，隨著座位經濟崛起，超商鮮食快速成長，義大利麵成為餐食選擇之一，目前全家是義大利麵品項最多款、麵體最多的超商，能常態穩定供應品項數多達13款以上，義大利麵也是鮮食業績快速成長的品類，占全家一般鮮食類業績約10%。

全家攜手長榮空廚，2022年合資成立長家，長榮空廚持股55%、全家持股45%，2023年投產，有近3成供應長榮集團員工團膳，逾6成生產全家義大利麵，今天開放媒體入廠參觀。

長家除了是首家專責義大利麵生產的鮮食廠之外，也是全台唯一自動化義大利麵產線，將煮麵機、玉取機、落盒機、抹醬機及包裝機等5種自動生產機台搭建組合而成，目前日產能最高可達到10萬份，今年義大利麵業績預估上看新台幣12億元。

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全家主管表示，目前有專門工廠生產單一商品，除了福比麵包廠專門生產麵包之外，另一個就是長家專門生產義大利麵。全家主管坦言，建廠投資高，不過自建工廠的好處，在於可建置從產地到餐桌的一條龍服務，不但具有彈性，更能生產差異化的商品。

全家主管說，長家主要核心是生產全家的義大利麵，長家也因與長榮空廚合資，未來也不排除跨領域生產飛機餐。（編輯：張均懋）1131112