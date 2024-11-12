空污監測數據異常事件 頎邦：無重大影響經營更謹慎

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）面板驅動晶片封測廠頎邦今天下午表示，空污監測數據異常事件對公司財務及業務並無重大影響，事件發生後，已檢視並建置各式防範措施及教育訓練，避免員工不當執行職務造成違反法令，未來經營上將更加謹慎作為。

媒體日前報導，檢方依犯空氣污染防制法，起訴頎邦林姓、葉姓、陳姓等3名環安人員，頎邦並因公司受僱人執行業務而違反空氣污染防制法，依規定科以頎邦罰金。

頎邦今天下午發布重大訊息表示，尚未收到起訴狀，無法具體表示意見，後續將委請律師處理，維護公司員工及股東權益。頎邦指出，此案對公司財務及業務，並無重大影響。

頎邦說明，此案源於2023年9月22日檢調單位至公司進行調查及搜索有關空污監測數據異常事件，頎邦已於第一時間發布重訊，並在後續全力配合檢調單位調查，提供相關資訊。

頎邦表示，此案是已離職員工在公司任職涉案期間，未依規定與程序辦理相關申報業務的不當行為，經全面清查離職員工後的相關申報作業，符合相關規定。

頎邦表示，事件發生後，公司著手檢視並建置各式防範措施及教育訓練，避免員工不當執行職務造成違反法令。頎邦指出，向來重視法規遵循及落實企業社會責任，未來經營上將更加謹慎作為。（編輯：楊蘭軒）1131112