央行：台可對美增採購 因應匯率操縱觀察名單新常態

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）川普（Donald Trump）當選美國總統，央行示警，台灣對美貿易順差持續擴大，遭美列為匯率操縱觀察名單恐成常態，建議台灣政府擴大對美採購能源、軍品作為因應。

立法院財政委員會14日邀請財金部會就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」進行專題報告，央行書面報告今天出爐。

央行報告指出，美中競爭態勢不變，川普新貿易政策恐擴大全球貿易衝突與科技競爭，又以關稅政策外溢影響最大，隨著市場對川普新政策的預期發酵，近期全球金融市場大幅波動。

央行並指出，美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融前景。

央行解釋，台灣出口、民間投資與經濟成長主要受全球景氣牽動，美國若對各國均提高關稅，引發貿易摩擦，加劇供應鏈重組，將衝擊全球經濟成長及通膨發展。

而全球經貿版圖重塑過程中，隨台灣廠商改變全球布局，可能直接影響明年以後的出口成長動能，以及未來廠商在國內投資意願，進而制約台灣經濟成長力道。

另一方面，央行認為，若川普加強對中國大陸科技與貿易制裁，台灣廠商可能受惠於轉單效應，挹注經濟與貿易成長，但受益程度仍有待觀察。

央行提醒，全球供應鏈再次移轉，恐推升企業生產成本，增添全球通膨壓力，而台灣生產所需的原物料多仰賴進口，必須關注全球通膨可能走升的外溢影響。

儘管川普第一次總統任期2017年上任後，美中貿易戰開打，台灣迎來轉單效應，意外受惠。央行報告指出，美中貿易爭端後，台灣對美國貿易順差大幅擴增，未來台灣觸及美國財政部匯率政策報告兩項檢視標準，而被列為觀察名單，恐成常態。

央行說明，台灣對美貿易順差擴增，主要反映美國對台灣科技產品需求劇增，而央行與美國財政部溝通管道向來順暢且成效良好，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

央行並對縮小對美國貿易順差提出建議做法，如擴大對美採購能源、農產品及軍品等。

川普作風強勢且充滿不確定性，發言常常造成金融市場動盪。央行表示，美國新貿易政策具高度不確定性，可能加劇國內金融市場波動，央行將妥適採行金融市場穩定措施，維持國內匯市穩定。（編輯：楊凱翔）1131113