製鞋類股添新兵 中傑-KY前3季每股盈餘9.22元

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（中央社記者張良知台北13日電）製鞋股中傑-KY公布今年前3季稅後淨利新台幣12.9億元，每股盈餘9.22元，規劃年底前掛牌上市，14日將舉辦上市前業績發表會，但上市時程仍視中國證監單位核准進度而定。

中傑-KY在1983年成立於台中大雅，深耕製鞋領域40餘年，專業製造品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品，主要生產基地包含越南、中國，2024年生產約4000萬至4100萬雙，預估2025年生產4300萬至4400萬雙。

中傑-KY主要客戶包括New Balance、安踏（ANTA）、李寧（LI-NING）、Columbia、Clarks、lululemon、HUGO BOSS、UA、OluKai、ARIAT、SUN DAY RED等品牌。

中傑-KY董事長劉安哲表示，三大主要代工品牌New Balance、安踏及李寧占集團營收比重分別為52%、12%及10%。中傑-KY目前整體銷售比重，中國約占35%，外銷北美、歐洲等地為65%；若以中國廠區來看，約65%產品直接內銷中國市場。

中傑-KY主要生產基地在中國及越南，中國包括年產400萬雙的廣東廠、年產1800萬雙的江西廠及年產350萬雙的河南廠；越南廠則包括海陽、寧平、宣光廠區，月產能分別為28.4萬雙、85.3萬雙及30.8萬雙。除了年產達千萬雙的越南寧平廠外，越南預計2025年第2季再新增一個New Balance的專廠，2025年預估月產11.2萬雙。

為了配合New Balance在印度市場的銷售政策，中傑-KY已和當地製鞋集團合資設廠，中傑-KY投資255萬美元、持股51%，希望能複製越南的成功模式，2025年預估貢獻60萬雙的年產量。

展望2025年，劉安哲表示審慎樂觀，目前三大主要品牌客戶給的明年預估均有雙位數的成長幅度。由於2025年可和客戶有效反映工資等成本的調漲，預期明年毛利率可望提升至17%左右，較今年提高逾1個百分點。

中傑-KY去年營收新台幣227.4億元，每股盈餘13.55元；2024前3季營收202.3億元，年增20.5%，每股盈餘9.22元。（編輯：楊蘭軒）1131113