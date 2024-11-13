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PChome連7季虧損 第3季每股淨損1.21元

2024/11/13 18:27
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（中央社記者吳家豪台北13日電）電商集團PChome網路家庭今天公布第3季財報，每股淨損新台幣1.21元，連續7季虧損；由於產品銷售組合、毛利結構及費用面的優化，今年前3季營業虧損金額縮小至1.43億元，明顯低於去年同期營業虧損2.68億元。

網家今年前3季稅後淨損2.21億元，較去年同期的2.51億元小幅收斂；歸屬母公司稅後淨損縮減至3.52億元，低於去年同期的3.62億元；每股淨損2.49元，也較去年同期的2.82元收斂。

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網家發布新聞稿表示，綜觀今年前3季，疫後出國旅遊熱潮延續，消費預算大幅流向觀光旅遊、休閒娛樂及實體消費，同時在個人電腦（PC）、手機等消費性電子產品需求疲弱因素續存下，營收復甦動能仍受限。

網家說，明年農曆春節提前至1月底，預期消費者將提前汰舊換新，公司行號也會提前採購尾牙禮品，加上緊接而來的黑色星期五、雙12、耶誕跨年、尾牙及年貨大街等檔期，年終消費旺季將為第4季挹注營運動能。（編輯：林興盟）1131113

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