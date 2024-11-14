證交所櫃買組資本市場服務團 拚明年申請IPO達65家

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）政府全力打造台灣成為亞洲資產管理中心，在金管會指導下，證交所與櫃買中心攜手合作，10月底成立資本市場服務團，設下目標，2025年將以優質且具創新動能及未來發展性的企業為推動重點，規劃上市櫃申請總家數以65家為目標，持續壯大台灣資本市場。

在金管會指導下，證交所與櫃買中心攜手合作，10月底成立資本市場服務團，本週召開第1次會議，討論「共同推動發行公司進入資本市場小組」、「推動永續發展債券小組」及「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」等3個小組的合作模式。

其中資本市場服務團以證交所及櫃買中心為核心，與中介機構、公部門、地方政府、投信及相關利害關係人密切合作，致力推動台灣資本市場的成長與發展。

在共同推動發行公司進入資本市場小組方面，衡酌過往由證交所與櫃買中心各自辦理交流活動接觸及服務IPO案源，相關企業無法全面了解資本市場上市、上櫃板塊的利基與優勢，小組成立後，將可整合兩單位資源，提供一站式全方位服務，讓企業快速了解並完整取得諮詢服務。

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推動永續發展債券小組則由櫃買中心、永續發展債券評估機構及承銷商代表等組成，以協助企業永續轉型、達成國家淨零目標為願景，支持政府及企業厚植永續競爭力。

在引導大眾資金投入國內公共建設推動小組方面，鑑於可透過不動產投資信託（REITs）及發行永續債券2種方式引導大眾資金投入公共建設，證交所與櫃買中心將積極研商現行參與公共建設所面臨的挑戰與障礙，藉以促進民間參與。（編輯：潘羿菁）1131114