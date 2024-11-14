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前3季非現金支付衝6.17兆元 信用卡貢獻近6成

2024/11/14 20:59
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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今天公布，今年前3季非現金支付交易筆數達60.66億筆、非現金支付交易金額達新台幣6.17兆元，相比2023年同期皆展現雙位數成長，其中，有56.3%非現金支付交易金額由信用卡貢獻。

金管會統計，截至今年9月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數為5860萬張，月減9萬張，總有效卡數為3863萬張，月增9萬張，9月底平均活卡率上升至65.92%，月增0.25個百分點。

今年9月信用卡簽帳額為3677億元，年增14.8%，累計今年前3季信用卡簽帳額達3兆4751億元，年增12.02%，無論單月或累計刷卡額雙雙改寫史上同期新高。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會分析，今年前9月間，除了2月及3月外，每個月刷卡額均高於3500億元，顯現民眾日常消費、旅遊、繳稅等，均已習慣使用信用卡。

他觀察，9月適逢部分百貨公司週年慶開跑、電商平台推99購物節及iPhone 16新機上市，加上中秋假期帶動旅遊、餐飲消費，均促使信用卡簽帳額成長。

展望全年刷卡額，林志吉點出，即便保守預估第4季每個月僅刷出3000億元，全年亦會突破4兆元大關，且有機會突破2023年4兆1860億元的歷史最高紀錄。

金管會資料顯示，中信銀奪下9月「刷卡王」，單月刷卡額達627.05億元，國泰世華銀單月刷卡額達591.01億元居次，第3至第5名依序為北富銀近475.15億元、玉山銀461.4億元、台新銀426.08億元。

為讓台灣非現金支付更普及，金管會今年初公布新目標，力拚2026年非現金支付交易金額達10兆元，非現金支付交易筆數達80億筆。

金管會今天同步揭露，今年前3季非現金支付交易筆數達60.66億筆，年增22.32%，今年前3季非現金支付交易金額為6.17兆元，年增逾14%。

林志吉指出，若將數據年化，今年非現金支付交易筆數已可超越2026年的80億筆目標，對達標樂觀以待，至於非現金支付交易金額距目標還有一些路要走，但今年全年可望達到近兆元的強勁年成長。（編輯：楊蘭軒）1131114

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