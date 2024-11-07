華銀行動銀行卡卡 金管會：異常影響時間達35分鐘

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（中央社記者謝方娪台北7日電）華南銀行今天下午行動銀行App交易緩慢，為近2個月內二度發生App異常事件。金管會表示，經向華銀了解，此次異常影響時間達35分鐘，華銀今天將向金管會通報重大偶發事件，後續將循程序提事件報告至金管會。

民眾反映，華銀今天下午行動銀行App交易緩慢，金管會接獲消息後向華銀了解，發現華銀推播系統異常向客戶發送大量推播訊息，客戶好奇登入行動銀行App查看，進而導致登入服務緩慢逾時，經華銀緊急處理，分批關閉行動銀行對外服務並重開後，已恢復正常。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，經金管會初步了解，今天下午1時38分至1時50分間，華銀行動銀行App交易緩慢，並於下午2時13分恢復正常，異常影響時間達35分鐘。

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林志吉指出，據華銀釐清，推播系統異常與駭客無關，實際原因仍在查證中，華銀將於今天向金管會正式通報重大偶發事件，依規定，華銀將於通報重大偶發事件次日起、7個營業日內向金管會函報後續處理報告。

華銀今年9月22日下午網路銀行、行動銀行App等也發生當機事件，且當次異常時間長達逾10小時。當時華銀向金管會初步報告，網路系統異常主要受協力廠商中華電信機房失火影響。（編輯：楊凱翔）1131107