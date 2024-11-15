期交所：12/9推台灣中型100指數期貨

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣期貨交易所今天表示，12月9日將推出台灣中型100指數期貨，可補足中型股相關期貨商品線，提供不同交易與避險選擇。

期交所透過新聞稿指出，目前台股期貨及電子期貨等商品走勢，受大型權值股影響較高，此次推出台灣中型100指數期貨，與現有商品有所區隔，可讓交易人因應市場變動，掌握市值類股輪動機會。

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期交所說明，此次商品標的指數成分股，涵蓋市值排名第51至150名的上市股票，可表彰中型股績效表現，依今年10月底資料，各成分股市值介於約新台幣500億元至2000億元，合計市值僅占加權指數約15%，指數前3大產業類別為電子零組件（13%）、半導體（13%）及電腦周邊（10%）。

期交所表示，台灣中型100指數期貨的契約乘數為每點新台幣10元，最小升降單位為指數1點，交易時間涵蓋日盤與夜盤，可即時因應國際市場行情變化操作，掌握市場波動。（編輯：張均懋）1131115