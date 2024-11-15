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民眾赴日旅遊旺 法國超越日本成化妝品最大進口國

2024/11/15 17:59
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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部表示，今年前9月藥品、醫療及化妝品零售業營業額達新台幣1543億元，創歷年同期新高，年增2.3%，以化妝品為銷售主力。另因疫後赴日旅遊人數激增，壓縮對日進口需求，去年起法國超越日本成為化妝品最大進口國，南韓則排名第3。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，隨著社會經濟發展及消費水平提高，民眾對美麗和個人護理日益重視，加上高齡社會來臨，營養保健需求日增，因而帶動藥品、醫療及化妝品零售業近年營業額穩健成長，近10年，僅民國110年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）三級警戒影響而年減1.6%外，其餘年度均呈成長態勢。

根據統計，今年前9月藥品、醫療及化妝品零售業營業額達1543億元，創歷年同期新高，年增2.3%，其中以「個人清潔、化妝保養用品」（簡稱化妝品）為最大宗。

統計處表示，去年化妝品在整體營業額占比達47.6%，高於「藥品及醫療用品」的19.5% ，加上台灣化妝品除自行生產外，多仰賴進口。

進一步分析化妝品進口值，108年疫情前的規模值約16億美元，109年疫情爆發後，規模值下滑至約14億美元，隨疫情逐步解封，化妝需求增加，帶動進口表現逐漸回溫，去年達16.56億美元，超過疫情前模值，年增6.5%；今年前10月達13.68億美元，由於比較基數偏高，較去年同期略減1.1%。

主要化妝品進口國方面，統計處表示，近年來日本向為最大進口國，但因疫後赴日旅遊熱潮，112年民眾至日本旅遊人數達423萬人次，較111年35萬人次增約11倍，民眾至日本當地購買壓縮對日進口需求，因此112年起法國躍居台灣化妝品最大進口國，日本則退居第2。

此外，隨韓流文化盛行，加上價格相對親民及產品多樣化，112年起南韓超越美國，躍居台灣第3大化妝品進口國，美國則退居第4。

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根據進口產品觀察，統計處表示，主要以保養品居大宗，約占4至5成，清潔類約占2成，臉部彩妝約占1成。在110年三級警戒時期，清潔類產品表現較為突出，年增10.4%，同時因長時間配戴口罩，帶動眼妝成長18.2%，唇妝則年減14.4%。

隨著111年底逐步取消戴口罩規定，加上民眾恢復正常社交生活，統計處表示，去年臉部彩妝進口需求呈雙位數成長，年增22.6%；今年前10月年增3.4%，為化妝品進口成長的主要貢獻。（編輯：張若瑤）1131115

#日本
#台灣
#經濟部統計處
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