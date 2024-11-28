寶齡富錦新藥布局啟動成長引擎 歐洲市已送交查驗

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（中央社記者何秀玲台北28日電）寶齡富錦表示，新藥拿百磷市場穩步拓展，美國授權夥伴雖面臨學名藥競爭，但銷售不受影響；歐洲市場今年已送交查驗登記，未來若上市銷售，將增加授權金收入。

寶齡富錦今天舉辦法說會，今年前10個月營收新台幣16.37億元，年增9.58%，創歷年同期次高。今年前3季稅後純益9171萬元，年增達92.6%，每股純益1.07元，研發費用投入1.9億元，占營收比重12.5%，且逐年增加。寶齡主管強調，將繼續投入研發，推動長期發展和市場布局，以保持競爭優勢。

新藥拿百磷授權方面，美國授權夥伴雖面臨學名藥競爭，但由於磷結合劑將納入醫療保險綑綁支付，並有機會獲得過渡性藥物附加支付（TDAPA）的資格，寶齡富錦協理莊瑞元表示，美國銷售不會受到太大影響；日本尚未面臨學名藥挑戰，銷售呈現穩定成長。此外，歐洲市場已於2024年送交查驗登記，未來上市銷售後，有望進一步增加授權金收入。

針對韓國市場，在原經銷商韓國協和醱酵麒麟（Kyowa Hakko Kirin Korea, 簡稱KKKR）通知終止合作後，寶齡富錦正與新的經銷商洽談交接事宜，並同步拓展泰國及其他東南亞市場，持續擴大拿百磷的全球布局。

此外，拿百磷1000毫克錠片新劑型，以及新適應症預計於今年底前送交查驗登記與健保給付平行審查。其原料藥檸檬酸鐵已送交美國DMF（藥物管理檔案）登記，預計年產能達100噸，並憑藉成本優勢，有望成為美日授權夥伴的重要供應商。

以拿百磷作為穩定的現金流，寶齡富錦表示，將持續以新劑型及新適應症為新藥開發主軸，加速產品開發時程並強化既有產品的市場競爭力。

在創新診斷領域，寶齡富錦指出，將聚焦多合一檢驗技術與家用市場應用；台灣寶齡的感控新品瞄準醫療、長照、醫美術後市場；創新醫美事業則積極推出生技醫美與防落髮等新品，都有望注入全新成長動能。（編輯：張均懋）1131128