國際運價指數終止連2跌 歐洲線勁揚逾2成

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（中央社記者江明晏台北29日電）上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），週漲幅逾3%，終止連2週下跌；4大主要航線中，歐洲線大漲22%，美西線下跌逾12%。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價漲逾22%左右；遠東到地中海每TEU運價漲近20%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌逾12%，遠東到美東每FEU跌幅約1%以內。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU漲幅約2%；遠東到日本關西、遠東到日本關東運價與前一期約略持平。

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航運人士表示，歐洲運價11月沒跌過，一來是因為裝載率不錯，歐洲線供給正常沒有增加，但因天候狀況影響與罷工事件，造成歐洲各港口裝卸貨物時間都拉長，等候時間從20幾小時到2、3天都有，目前只有法國碼頭裝卸狀況正常，帶動運價得以平穩往上；二來是適逢長約價洽談，並未大量增加供給，目前處於淡季，價格仍維持高檔。

航運人士進一步說，因應美東罷工預期心理，12月中旬開始，有可能會造成貨主將貨都移往美西，美西線未來有機會價格止跌。（編輯：張良知）1131129