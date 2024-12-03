中華電：多軌衛星通訊無處不連 打造全球全時網路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）2024年台灣太空國際年會受到矚目，中華電信凸顯多軌衛星通訊概念，可覆蓋偏遠地區和海洋地帶，補足地面網絡的訊號盲區，實現「無處不連」；攸泰科技展示衛星通訊設備及系統整合技術，助力台灣太空產業發展。

由國家太空中心主辦第2屆「2024年台灣太空國際年會」（TASTI）登場，中華電信以「多軌衛星上線，連結世界不斷線」為主題參展；工業電腦和衛星通訊解決方案供應商攸泰科技展示在衛星通訊設備及系統整合的技術。

中華電信指出，此次展會凸顯「多軌衛星」的通訊概念，整合低、中、高軌道衛星服務，打造無縫的全球全時衛星網路，補足一般傳統手機地面站台盲區，發揮衛星通訊在陸、海、空各產業的價值。

中華電信舉例，透過衛星技術，能在災害發生時快速建立應急聯絡，確保救援行動的通暢；在航運領域，衛星物聯網可實現船舶定位、貨物追蹤及數據分析，助海運智慧化升級；在航空領域，則能提供飛行途中穩定的高速網路服務。

台灣由於颱風、地震等極端天氣的影響，衛星通訊技術已成為提升通訊韌性的關鍵支柱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電指出，透過多軌衛星技術可覆蓋偏遠地區和海洋地帶，補足地面網絡的訊號盲區，實現無處不連，還能在地面通訊中斷時，提供即時臨時連接。

為實踐台灣衛星產業鏈100%台灣研發與製造的目標，攸泰執行副總經理謝彥鵬表示，攸泰展出新一代低軌衛星通訊陣列天線、GEO地球同步軌道衛星通訊系統，以及旗下自有品牌附衛星通訊功能的平板、無人機地面控制器，將持續深化地面衛星裝置，以提供國內具競爭力的衛星通訊終端系統整合及量產動能。（編輯：張均懋）1131203