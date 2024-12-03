永豐銀：明年起實施全員工持股信託 估6800名受惠

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（中央社記者羅元駿台北3日電）企業拚留才，永豐銀行今天表示，2025年起將正式實施全員員工持股信託，任職銀行滿6個月以上的員工，公司將每月提撥定額獎勵金至信託專戶並購買永豐金股票，並預計有6800名員工可共享企業營運成果。

永豐銀發布新聞稿說明，全員員工持股信託明年將上路，銀行員工可自由申請參加亦免自行提撥資金，由公司每月提撥新台幣1200元至信託專戶，並運用信託資金持續於公開集中市場購買永豐金股票，當員工退休或離職時可取回存股。

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金管會在2022年推動「信託2.0第2階段計畫」，其中就鼓勵金控集團，將母公司及其各子公司均納為員工福利信託推動範圍，增進金控公司及子公司員工向心力，並產生示範效果帶動其他企業跟進。

常見的員工福利信託包括「員工持股信託」與「員工福利儲蓄信託」2種類型，前者以每月提撥信託資金用於投資自家公司股票；後者除投資自家公司股票外，也包括國內外基金或其他國內外有價證券等。（編輯：潘羿菁）1131203