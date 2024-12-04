輝達液冷快接頭需求加持 嘉澤、富世達創天價

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）GB200伺服器導入液冷散熱技術，帶動快接頭需求暴增、供不應求，台廠緊急救火，嘉澤、富世達新切入快接頭市場，傳已入列輝達（NVIDIA）合格供應商，帶動近日股價暴漲。

截至上午10時，嘉澤今天早盤股價最多上漲新台幣50元至2015元，再創歷史新天價。富世達繼昨天晉升千元俱樂部，今天早盤股價續攻，最多上漲70元至1075元，續創歷史新高。

業者表示，快接頭並不高深，過去許多工程水管、油管也都會用到快接頭，市場需求量平穩，但輝達新AI伺服器為解決高功率的散熱問題，從GB200開始導入液冷散熱技術，帶動快接頭需求突然之間暴增，市場供不應求。

散熱大廠雙鴻發言人陳玉玲介紹，相較氣冷系統是使用風扇散熱，液冷系統的原理是用水管連接機櫃，透過液體把熱帶走，而快接頭就是負責連接水管的重要零件，估計1組AI伺服器機櫃大約需要88個快接頭。

過去快接頭供應商以歐、美為主，但面對AI伺服器暴增的需求，快接頭嚴重供不應求，成為重要戰略物資。台廠嘉澤以及散熱大廠奇鋐旗下的富世達，憑過去在連接器、軸承領域練就的精密加工技術，新切入快接頭市場，傳已入列輝達GB200系列快接頭合格供應商，帶動近日股價強勢。

除快接頭新事業，嘉澤、富世達在連接器、軸承老本行同樣發光發熱，嘉澤今年前3季稅後純益63.68億元，較去年同期大幅成長46.9%，每股純益高達56.9元。

富世達受惠摺疊手機風潮，今年前3季稅後純益8.14億元，年增80%，每股純益11.88元，已賺進超過1個股本。（編輯：林家嫻）1131204