本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日媒：尹錫悅戒嚴令解除關鍵在誰先搶占國會 議員與民眾保住南韓民主
首頁 / 產經

大同啟動美國策略性投資 布局變壓器製造廠

2024/12/4 19:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北4日電）大同公司今天宣布，為擴大搶攻美國變壓器市場龐大商機，因應總統當選人川普的「美國製造」政見，正式啟動跨國策略性投資計畫，大同將成為國內首家在美國擁有變壓器製造廠的企業。

大同認為，除了川普未來的政策，隨人工智慧（AI）發展，帶動用電與基礎建設需求激增，加上淨零碳排浪潮推進，美國電力相關設備迎來爆發性成長，重電大廠紛紛搶食美國電力基建大餅。然而國際趨勢及國家法令變化迅速，考驗所有企業的應變能力。

大同公司強調，密切關注國際市場趨勢，領先業界啟動美國大戰略二部曲，首先與美國3大電網的經銷通路商締結策略聯盟，以快速生產及擴充產能等優勢，爭取訂單；接著鎖定在美國具有電線電纜、重電生產能力的業者進行策略性投資計畫，進一步取得美國製造門票。

大同說明，近期在海外深耕布局，已成功獲得日本最大電力公司的認證，領先國內業者拿下水力發電機組及變壓器訂單、智慧電表更是公共標案的唯一外商，大同在日本打下成功基礎後，催動營收、獲利的引擎。

美國市場方面，大同期盼以彎道超車的策略，結盟3大電網通路經銷商，策略性投資美國在地重電生產業者，將成為第一家擁有美國本土變壓器生產基地的台灣企業。

大同指出，在大園5座重電生產基地，加上即將開出產能的觀音配電變壓器新廠挹注下，有信心與美國戰略重電夥伴齊心爭取當地的電力基建大餅。（編輯：楊蘭軒）1131204

川普
落實川普施政理念 美國會共和黨團著眼兩步驟立法計畫戒嚴風波衝擊首爾股巿 亞股走勢分歧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.100
更多編輯台推薦新聞：