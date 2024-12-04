大同啟動美國策略性投資 布局變壓器製造廠

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（中央社記者潘智義台北4日電）大同公司今天宣布，為擴大搶攻美國變壓器市場龐大商機，因應總統當選人川普的「美國製造」政見，正式啟動跨國策略性投資計畫，大同將成為國內首家在美國擁有變壓器製造廠的企業。

大同認為，除了川普未來的政策，隨人工智慧（AI）發展，帶動用電與基礎建設需求激增，加上淨零碳排浪潮推進，美國電力相關設備迎來爆發性成長，重電大廠紛紛搶食美國電力基建大餅。然而國際趨勢及國家法令變化迅速，考驗所有企業的應變能力。

大同公司強調，密切關注國際市場趨勢，領先業界啟動美國大戰略二部曲，首先與美國3大電網的經銷通路商締結策略聯盟，以快速生產及擴充產能等優勢，爭取訂單；接著鎖定在美國具有電線電纜、重電生產能力的業者進行策略性投資計畫，進一步取得美國製造門票。

大同說明，近期在海外深耕布局，已成功獲得日本最大電力公司的認證，領先國內業者拿下水力發電機組及變壓器訂單、智慧電表更是公共標案的唯一外商，大同在日本打下成功基礎後，催動營收、獲利的引擎。

美國市場方面，大同期盼以彎道超車的策略，結盟3大電網通路經銷商，策略性投資美國在地重電生產業者，將成為第一家擁有美國本土變壓器生產基地的台灣企業。

大同指出，在大園5座重電生產基地，加上即將開出產能的觀音配電變壓器新廠挹注下，有信心與美國戰略重電夥伴齊心爭取當地的電力基建大餅。（編輯：楊蘭軒）1131204