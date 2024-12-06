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美股收黑 法人：台股留意上市公司營收與美就業數據

2024/12/6 08:12
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（中央社記者潘智義台北6日電）美國就業數據公布前美股收黑，法人認為，台股連漲幾天後，除觀察美股及就業數據外，留意上市公司營收、季底作帳行情。

華爾街股市今天從紀錄高點回落，主要指數都收黑，在美國重要就業數據公布前，從大選過後的漲勢中稍事喘息。

道瓊工業指數下跌248.33點或0.55%，以44765.71點作收，標準普爾500指數下滑11.38點或0.19%，收6075.11點；斯達克指數下跌34.86點或0.18%，收19700.26點，費城半導體指數下挫95.42點或1.86%，收5026.37點。

台股5日終場收在23267.94點，漲12.61點，23300點得而復失。

洋基工程成功接獲桃園數據中心機電工程，搶進數據中心領域，據統計，目前在手訂單金額超過新台幣400億元，創新高，將有助明年營運表現。

行動支付品牌LINE Pay連加網路5日以承銷價每股508元由興櫃轉上市，盤中一度下跌至465元、跌幅超過8.46%，隨後回到平盤之上，最高達520元、上漲2.36%，高低點震盪超過10%。

鴻海5日下午公布11月自結合併營收6725.85億元，月減16.43%，年增3.47%，為歷年同期次高，累計今年前11月營收6兆2050.62億元，年增8.87%，已超過2023年全年營收，創歷年同期新高。（編輯：張均懋）1131206

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