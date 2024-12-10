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富邦媒11月營收創新高 網家年減1成

2024/12/10 18:24
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（中央社記者吳家豪台北10日電）雙11購物節點燃買氣，電商業者momo富邦媒今天公布11月合併營收約新台幣155.7億元，月增90.9%，年增2.7%，創單月歷史新高。PChome網路家庭11月營收約43.6億元，月增38.8%，年減10.7%。

富邦媒今年前11月累計營收突破千億元、達1028.2億元，年增3.3%，續寫歷年同期新紀錄。

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富邦媒發布新聞稿表示，11月營運成長主要受惠於雙11購物節，11月11日活動開跑第1小時人流年增翻倍，推升買氣，保健食品及居家日用品表現強勁；iPhone 16新機熱度延燒，也為3C品類續添營運柴火。

此外，電商營運服務商欣新網11月營收達7.37億元，年增18.66%，創單月歷史新高，主要受惠於雙11購物節營運策略，帶動代理品牌熱銷，加上數位行銷業務持續成長；累計前11月合併營收約42.92億元，年增7.16%，續創歷年同期新高。（編輯：楊蘭軒）1131210

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