北京宣示貨幣適度寬鬆 亞股收盤走勢不一

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（中央社香港10日綜合外電報導）中國宣示明年實施「適度寬鬆的貨幣政策」後，港股和陸股今天早盤大漲，但因投資人觀望更多計畫細節，陸股上證指數盤中走低、收盤小漲，港股則是終場收黑。

法新社報導，因總統尹錫悅短命戒嚴而連跌多日的首爾股巿今天明顯反彈。

中國國家主席習近平等領導層下令針對貨幣政策進行調整，強調要實施「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」。這是中國逾十年來首度針對貨幣政策進行調整，是為了提振經濟成長所做的最新努力。

新華社昨天報導的上述作法意味貨幣政策將從「穩健」調整為「適度寬鬆」，市場有理由預期中國有望進一步降息，向金融市場釋出更多資金提供借貸。

即將回歸白宮的美國總統當選人川普已經表明將採強硬貿易政策，引發普遍疑慮，美中兩大經濟體可能爆發另一次貿易戰。面對川普新任期，北京從長計議之際宣布上述措施。

研究中國經濟的調研機構「中國褐皮書」（China Beige Book）首席經濟學家史劍道（Derek Scissors）在評論中說：「2024年北京維持非常審慎的刺激措施，以穩定經濟和恢復信心為目標，結果中國為不確定的2025年保留火力。」

「北京現在幾乎格外專注在保護中國免於川普即將祭出的關稅攻勢上。」

日股基準日經指數今天收漲0.5%，來到39367.58點。港股恆生指數收跌0.5%，來到20311.28點。上證指數收漲0.6%，來到3422.66點。韓國綜合股價指數收漲2.4%，來到2417.84點。

至於其他亞股，新加坡、馬尼拉股巿收漲；雪梨、台北和威靈頓股巿收跌。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1131210