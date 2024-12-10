14家金控前11月賺逾5714億 12家賺贏2023年全年

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（中央社記者謝方娪、張璦、羅元駿台北10日電）資本市場熱絡，助攻金融業獲利攻高。根據各金控公布獲利自結數，14家上市金控今年11月稅後淨利合計達新台幣345.42億元，相比2023年同期虧轉盈，累計前11月稅後淨利達5714.57億元，年增58.8%。

14家上市金控中，除了兆豐金及華南金外，其餘12家金控均已賺贏2023年全年。回顧過去數據，上市櫃金控獲利最高峰落在2021年全年的5806.29億元，若今年12月股匯市助攻、獲利不回吐，上市金控全年獲利可望改寫歷史新高。

觀察個別金控，富邦金今年11月稅後淨利達103.6億元，相比2023年同期虧轉盈，且一舉創歷年同期新高，累計前11月稅後淨利達1406.5億元，創歷年同期次高，年增1.03倍，每股稅後盈餘（EPS）達10.03元，續居金控單月獲利、累計獲利及每股獲利3冠王寶座。

其中，富邦金子公司富邦人壽受惠資本利得、富邦證券受惠台股價量齊揚，11月單月稅後淨利雙創歷年同期新高，稅後各賺82.7億元及8.5億元；台北富邦銀行在利息及手續費淨收益帶動下，累計前11月稅後淨利達290.7億元，創歷年同期新高，富邦證券累計前11月稅後淨利達95億元，亦改寫歷年同期新高。

國泰金11月稅後淨利44.7億元，累計前11月稅後淨利1131億元，為歷年同期次高、亦提前創下歷史次高，EPS達7.44元。受惠今年資本市場多頭行情，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計前11月稅後淨利已全面創歷史新高，國泰人壽累計前11月稅後淨利創歷年次高。

中信金11月稅後淨利為49.38億元，累計前11月稅後淨利683.27億元，EPS為3.45元，每股盈餘創歷史新高。主要子公司中信銀行11月稅後淨利42.86億元，累計前11月稅後淨利達450.6億元，創歷年同期新高，年增16%。

永豐金11月稅後淨利為10.01億元，月減41.8%，主因永豐金證券10月承銷部位利得基期較高，及租賃子公司11月針對預期信用損失提存金額增加所致，永豐金累計前11月稅後淨利為212.19億元，年增13.9%，EPS為1.67元。

受惠銀行子公司獲利動能穩健，玉山金11月稅後淨利為16.09億元，累計前11月稅後淨利240.03億元，創歷年同期新高，年增18.28%，EPS為1.5元。

台新金11月稅後淨利為13.8億元，累計前11月稅後淨利達192.8億元，EPS為1.35元。雖然子公司台新人壽因股票資本利得減少，單月稅後淨損1億元，但台新銀行獲利動能續航，累計前11月稅後淨利達167.5億元，創歷史新高，台新證券累計前11月稅後淨利22億元，亦年增66.7%。

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因提列外匯價格變動準備金，及股市震盪修正下未大幅實現資本利得，新光人壽11月稅後虧損11.59億元，連帶影響新光金11月轉稅後虧損6.16億元，成唯一單月虧損金控，但累計前11月稅後淨利仍達194.9億元，相比2023年同期虧轉盈，EPS達1.2元。

4大公股金控方面，兆豐金前11月稅後淨利320.61億元，年增2.8%，EPS達2.17元，續居公股龍頭；第一金前11月稅後淨利241.17億元，年成長12.7%；華南金前11月稅後淨利211.93億元，年成長5.2%；合庫金前11月稅後淨利188.94億元，年增10.1%。（編輯：楊凱翔）1131210