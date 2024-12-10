聯卡中心：男性平均每張信用卡年刷6.7萬 高於女性

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（中央社記者謝方娪台北10日電）聯卡中心今天分析2023年7月至今年6月國內持卡人信用卡消費數據，其中，女性刷卡總額占54.35%，高於男性；但男性平均每卡年消費額達新台幣6.7萬元，高於女性，顯示男性對卡片忠誠度較高、每張卡刷卡力道更強。

聯卡中心分析2023年7月至今年6月間國內持卡人信用卡消費數據，女性刷卡總額占比達54.35%，高於男性的45.65%，且刷卡總筆數及總卡數均高於男性，展現出女性消費力，為市場最重要刷卡主力軍。

不過，聯卡中心點出，男性平均每卡年消費額達6萬7362元，高於女性的6萬2425元，顯示男性對卡片忠誠度較高，傾向於集中使用少數幾張卡，但每張卡刷卡力道更強。

兩性刷卡差異也反映在消費行業上，聯卡中心指出，女性更傾向於在綜合商品零售業、百貨業消費，男性則在繳稅金額等公共行政支出高於女性。若單看11月刷卡數據，女性在百貨業消費金額增幅顯著，高出月平均金額40.54%，男性則高出33.96%，顯示女性更容易受週年慶等促銷活動吸引消費。

聯卡中心發現，女性在旅遊業刷卡總額及總筆數均高於男性，女性總消費額達1011億元，高於男性的803億元，但平均單筆消費金額則是男性以1萬793元領先女性的8691元。

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同步觀察年齡及地區，男女旅遊消費次數最高的年齡皆落在30至40歲；男性消費金額最高為30至50歲的新竹市持卡人，女性則是60歲以上位於台北市大安區持卡人。

行動支付使用也展現男女消費差異，聯卡中心指出，女性使用行動支付接受程度高於男性，男性行動支付筆數在占比達47.47%，女性為52.53%；至於兩性使用行動支付筆數最高年齡層皆落在30至40歲。（編輯：張良知）1131210