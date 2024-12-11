數位皮夾國際論壇 探討跨境數位識別信任機制

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（中央社記者蘇思云台北11日電）數發部今天舉行數位皮夾國際論壇，探討跨境數位信任識別機制，台灣業者也分享數位皮夾的硬體建置與識別連結等。數發部政務次長林宜敬表示，數位皮夾將在數位化浪潮中扮演關鍵角色。

數位皮夾屬於數發部數位公建計畫「數位創新關鍵基礎建設計畫」的一環，推動時程為2024年到2027年。數位皮夾概念上就像實體皮夾可以容納各種身分證明文件，並使用不被偽冒的簽章技術，確保資料安全性。

數發部今天舉辦2024數位皮夾國際論壇，邀Google、OpenID等專家代表，探討數位憑證及識別標準的全球應用狀況，探索可驗證憑證與分散式識別技術的應用發展。

數發部今天晚間發布新聞稿，林宜敬致詞時表示，全球迅速邁向全面數位化，數位皮夾將在這浪潮中扮演關鍵角色。數位憑證議題有3大重點，分別為數位憑證是數位社會的基石、數位憑證系統透過選擇性揭露來加強對個資的保護，以及數位憑證系統的互通性可以大幅提升數位經濟的運作效能。

論壇專題也邀請到日本OpenID代表，分享日本數位憑證與識別互通制度的實踐經驗與挑戰，並揭示透過跨部門協作推動數位生態成熟發展的路徑。

台灣數位信任協會理事長詹婷怡、Google新加坡暨大中華區支付合作夥伴發展經理Amber Zhong、數位自我實驗室（Digital Self Labs）創辦人鄭雯文等專家，從國際實務經驗拋出想法，思考如何突破現有框架，建構跨域數位皮夾生態系統。

數位識別領域的先驅沙巴德羅（Markus Sabadello），說明歐洲數位識別皮夾（European Digital Identity Wallet, EUDI Wallet）的目標、進程與目前成果，也從哲學與意識形態層面深入探討自我主權的價值與意義。

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中華電信、陽明交通大學等專家代表，則分享台灣數位皮夾的硬體建置、識別連結以及產業延伸服務場景上的經驗，也分析近期舉辦的4場公民審議結果，為台灣未來政策的方向提供意見。

工研院資通所副所長黃維中、Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫、FIDO聯盟台灣分會會長張心玲與台灣網路認證策略長杜宏毅，則針對數位皮夾在跨域協作、跨境互通及多領域應用的潛力進行討論，分享在數位皮夾開發、識別驗證等方面的創新與挑戰。（編輯：楊蘭軒）1131211