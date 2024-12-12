亞泥估低碳水泥銷售可倍數增長 2035年目標50萬噸

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（中央社記者何秀玲台北12日電）2024台北國際建築建材暨產品展今天登場，水泥大廠亞泥與磁磚品牌冠軍建材今年都以低碳和永續為主題展出。亞泥表示，預計未來低碳水泥市場可望倍數增長，朝2035年銷售50萬噸目標邁進。

亞泥以「永續環保，低碳創新」為主題展出，亞泥表示，目前國內低碳水泥市場受限於法規和下游廠商使用習慣，仍在持續發展中，亞泥主打自有低碳「墁砌水泥」，在2011年即在市場推出，初期銷售緩步成長，但去年銷量已比2021年大增4倍。

但近年隨著減碳趨勢興起，各產業因碳壓力陷入碳焦慮，這股減碳潮流讓低碳水泥等綠色建材備受關注，也讓亞泥推動墁砌水泥的銷量大幅上揚；另一款卜特蘭石灰石水泥自2022年上市後，銷量同樣逐年攀升，根據統計，今年前11個月銷量已逼近去年全年12倍，預估未來低碳水泥市場將持續成長。

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磁磚品牌冠軍建材今年以「共創淨零建築永續價值」為主題展出，總經理林祐宇表示，將永續理念融入生產，使用50%生產循環回收料、6.5%廢陶瓷粒料與43.5%天然原料，實現資源高效再利用，有效減少廢棄物，降低碳排，實踐循環經濟。

面對2050淨零建築目標，林祐宇表示，已為建築業準備好配套方案，推出的科技節能石搭配節能外牆乾掛系統，已申請到高性能綠建材專利；此系統能有效達到室內降溫4℃，冷氣用電可減少24%至36%。（編輯：楊凱翔）1131212