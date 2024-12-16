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艾美特：因應線上價格戰 設研發部門讓產品更多元

2024/12/16 16:01
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（中央社記者潘智義台北16日電）家電品牌艾美特-KY董事長史瑞斌今天表示，因線上通路價格戰造成高價市場優勢流失，加上日圓貶值、消費力減弱衝擊東北亞市場，艾美特10月成立台灣研發部門，讓產品線更多元。

艾美特-KY今天舉行線上法人說明會，史瑞斌指出，成立台灣研發部門，將針對各價格帶產品的需求，以及新市場投入，未來將更積極全球布局，期許接下來的季度能看到成果。

史瑞斌說明，外銷市場除原歐美客戶，將增加中東與東南亞新客戶；前兩年開始發展的跨境電商，除北美地區的美國、加拿大以外，今年新增歐洲市場，相繼投入法國與德國，持續擴大對全球市場的經營。

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另外，艾美特針對中國市場已開始推出冬季商品，今年推出幾個新品項將冬季商品更個人化，更貼近消費者需求，如AI智能語音、石墨烯速熱黑科技等應用產品。

艾美特統計，第3季合併營收新台幣15.75億元，毛利16%，營業損失9909萬元，本期淨損8845萬元，每股虧損0.58元。累計前3季合併營收66.21億元，毛利19%，營業損失5876萬元，本期淨損9790萬元，每股虧損0.64元，資產負債比率為64.44%。（編輯：張良知）1131216

史瑞斌
艾美特前9月每股虧0.64元 衝刺研發拓產品線
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