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海事科系學生比醫學院還少 中運產學合作搶台籍船員

2024/12/16 21:30（12/16 21:36 更新）
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中運公司16日表示，台籍船員人數占比達8成，未來不但要培育台籍船員，更要大搶台籍船員衝營運，近日安排高雄科技大學航輪2個科系的學生參訪中運公司。（中運提供）中央社記者何秀玲傳真 113年12月16日
中運公司16日表示，台籍船員人數占比達8成，未來不但要培育台籍船員，更要大搶台籍船員衝營運，近日安排高雄科技大學航輪2個科系的學生參訪中運公司。（中運提供）中央社記者何秀玲傳真 113年12月16日
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（中央社記者何秀玲台北16日電）國際航運商會（ICS）統計，2026年底全球將面臨9萬名船員缺口。中鋼轉投資中運公司表示，目前中運台籍船員人數占比達80%，但貨櫃三雄持續造船，加上台灣海事相關學校僅3間，「人數比醫學院還少」，中運要透過產學合作，搶台籍船員衝營運。

中運公司資深經理徐興隆今天接受中央社記者採訪表示，根據ICS統計，全球到2026年底將面臨約9萬名的適任船員缺口，主要因俄烏戰爭持續，而俄烏籍船員全球占比近15%，到2026年缺口將更擴大，預估屆時台灣船員缺工問題會更嚴重。

他表示，雖然船員工資比岸上高，但從事海上工作的人卻很少，從鄰近日本、韓國、香港、新加坡等亞洲地區國家，都可見已開發國家的船員人數逐漸下滑。

徐興隆說，中運公司目前擁有21艘船舶，船隊規模相較國內其他航商並不大，但聘僱台灣籍船員人數的占比高達80%，相較其他同等規模台灣航商的台籍船員僅20至30%，可說比率最高。

但近年來，中運也面臨缺台籍船員的困境。他說，台灣有海事相關科系的大專院校僅有3間，包括台灣海洋大學，台北海洋科技大學與高雄科技大學，台灣船員有8成、甚至9成是從這3間學校畢業；學生必須完成相關科系的學分，才能參加航海人員測驗，畢業後願意當船員的人數，「比醫學院的學生還少」。

徐興隆表示，按照這3間學校每年產出的學生比率，光是給不斷造船的長榮、萬海和陽明等貨櫃三雄都不夠用。

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不過他說，中運多年來提供各海事院校航運獎學金，以及在校生上船實習機會，希望鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展，實習生經過完成陸地課程和船上培訓，未來成為船上最初級的甲級船員，月薪約新台幣14萬至16萬元，工資在業界為中等。不少船員在36至37歲做到船長，平均月薪約26萬至34萬元。

徐興隆表示，為了讓高雄科技大學航輪2個科系的學生認識散裝、貨櫃等不同船隊特性，以規劃未來個人實習及就業方向，近日由航技系系主任黃振邦安排師生一行36人至中運公司參訪，透過產學合作鏈結方式，期望能共育高階海事專業人才。（編輯：楊蘭軒）1131216

中運公司為了培育台籍船員，安排高科大師生參訪散裝船。（中運提供）中央社記者何秀玲傳真 113年12月16日
中運公司為了培育台籍船員，安排高科大師生參訪散裝船。（中運提供）中央社記者何秀玲傳真 113年12月16日
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