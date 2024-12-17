環球晶將獲晶片法案補助4.06億美元 新產能明年量產

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（中央社記者張建中新竹17日電）半導體矽晶圓廠環球晶今天表示，美國子公司GlobalWafers America （GWA）及MEMC LLC（MEMC）最高可獲得美國晶片法案4.06億美元的直接補助，新產能預計明年量產。

環球晶發布新聞稿指出，美國商務部授予GWA及MEMC的補助來自晶片法案補助計畫中的商業製造設施補助。

環球晶表示，這次補助將用於支持環球晶圓位於德州謝爾曼市及密蘇里州聖彼得斯市的先進半導體晶圓廠40億美元投資計畫。美國商務部將根據GWA和MEMC完成各項專案里程碑的情況，於數年內分次發放補助。

環球晶指出，GWA將於2025年上半年起成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠；MEMC於2025年上半年將生產12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓。

環球晶表示，當新建廠房全面營運時，將為德州和密蘇里州創造超過800個永久工作機會。擴產計畫至今，創造約1700個建設工作機會。

除了直接補助外，環球晶指出，將申請美國財政部的先進製造業投資稅收抵免，可抵免GWA和MEMC廠區符合資格支出的稅賦，抵免額度最高可達25%。

環球晶表示，晶片法案直接補助金中的600萬美元，將專門用於強化GWA的勞動力發展。

環球晶指出，睽違20多年，美國明年開始將再次成為先進積體電路所需的先進半導體晶圓的生產基地。新設的廠區與產線，將填補美國半導體供應鏈中的關鍵缺口。

環球晶表示，公司是唯一參與美國晶片法案的半導體晶圓製造商，將全力支持美國半導體製造的復興。

環球晶圓董事長兼執行長徐秀蘭說，感謝美國政府的支持，德州和密蘇里州的先進設施對於環球晶和美國都是極具有戰略意義的投資。（編輯：張良知）1131217