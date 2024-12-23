北美電視面板備貨節奏加快 台股反彈帶動類股齊揚

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（中央社記者潘智義台北23日電）北美電視面板備貨節奏加快，部分尺寸報價走揚，台股今天強彈594.29點，面板類股順勢齊揚，友達漲6.6%收15.35元，群創上揚4.9%收15元，彩晶收8.08元、漲2.8%。

研調機構群智諮詢指出，由於美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後恐將調高關稅，迫使品牌商加快在北美市場的產品備貨節奏；加上中國市場以舊換新政策可望延續，中國品牌備貨需求維持穩健，短期電視面板需求優於預期。

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電視面板價格在7、8、9月連續3個月下跌後，於10月止跌，11月持平，終於在12月見到部分尺寸上漲。研調機構集邦科技指出，12月電視面板價格持穩，雖然32吋至65吋持平，但需求較強的超大尺寸75吋、85吋則可望小漲1美元；液晶顯示器面板跌勢收斂、筆記型電腦面板持穩。

除顯示面板廠外，觸控面板廠股價也走揚，宸鴻今天收39元、上揚2.9%，業成收47.9元、漲2.13%。（編輯：張良知）1131223