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仁寶衝刺AI伺服器 結盟4企業推液冷解決方案

2024/12/23 19:01
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（中央社記者吳家豪台北23日電）代工廠仁寶積極衝刺伺服器事業，今天宣布與晶片大廠英特爾（Intel）、BP嘉實多（Castrol）、散熱廠智惠創富及機殼廠長江電腦合作，共同推出Targeted Flow液冷技術解決方案，用於高密度伺服器與人工智慧（AI）資料中心。

仁寶在AI伺服器領域起步較晚，已小量出貨輝達（NVIDIA）H100與H200架構伺服器，也在洽談輝達Blackwell系列產品，深化雙方合作關係。

仁寶將於明年1月14日舉辦旺年會，由經營團隊提出伺服器和整體營運展望，外界也關注如何因應地緣政治風險等議題。

仁寶今天發布新聞稿說明，全新散熱技術已導入伺服器產品SD220-8（2U4N），在產品開發過程中，團隊運用精確的熱性能評估方法，模擬自然對流與強制對流的多重場景，並通過測試邊界條件設定，確保不同散熱方案的性能比較具備科學依據。

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仁寶表示，新散熱解決方案運用Intel Targeted Flow技術，包括Targeted Flow Tank和Targeted Flow Heat Sink專利技術，使用BP嘉實多浸沒式冷卻液DC 20，將傳統浸沒式液冷的阻力降低約3倍。

仁寶指出，這項創新散熱解決方案的應用不僅限於提升散熱性能，還提供廢熱再利用的新途徑，有望轉化為可再生能源，推動資料中心邁向低碳經濟；仁寶與合作廠商正在積極探索廢熱再利用及提升能源使用效率（PUE）的可能性。（編輯：楊蘭軒）1131223

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