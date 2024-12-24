統一台中港物流園區1期工程上梁 拚2026上半年啟用

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）零售業進入物流戰，統一集團近年積極在全台布局大型物流中心，其中統一台中港物流園區1期工程今天舉行上梁典禮，目標2026年上半年啟用。

統一集團表示，第1期工程為負責常溫物流的捷盟物流中心棟，今天順利完成上梁後，將於2025年底取得使用執照，同步進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業，目標2026年上半年正式啟用。

全區開幕營運後，預計將創造1000個就業機會，服務大台中地區約1000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

統一透過旗下100%持股子公司統流開發，於2023年2月向台灣港務公司承租台中港埠服務專業區2萬8871坪土地，租期50年，擬開發興建1座複合式物流園區。

統一台中港物流園區經近1年多工程進度推展，第1期捷盟物流中心棟已完成主體建築物鋼構吊裝，今天進行上梁儀式，成為繼新市物流園區後，集團第2座上梁的大型物流園區。另外統一桃園楊梅民豐物流園區今年初也已動工。

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統一集團已經宣誓，未來在全台北、中、南、高都要打造多溫層、現代化、智慧化大型物流園區，希望透過投資先進物流設備，提升物流基礎建設的整體效能，提供消費者更高效率、安全可靠的物流服務。

統一介紹，台中港物流園區總樓地板面積4.3萬坪，主要規劃由旗下捷盟行銷主導的常溫物流中心、統昶行銷主導的低溫物流中心、大智通文化行銷主導的EC物流中心等，並設有物流營運總部大樓、物流車專用加油站及統一超商等設施。（編輯：林家嫻）1131224