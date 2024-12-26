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台電2025年僱員招考破千名額 起薪最高近3.9萬

2024/12/26 12:55（12/26 13:26 更新）
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台電肩負穩定供電與淨零轉型任務目標，近年持續投入強化電網韌性等電力建設，亦積極透過甄試招募電力人才，此次僱員招考人數最多為配電線路維護類。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 113年12月26日
台電肩負穩定供電與淨零轉型任務目標，近年持續投入強化電網韌性等電力建設，亦積極透過甄試招募電力人才，此次僱員招考人數最多為配電線路維護類。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 113年12月26日
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（中央社記者曾智怡台北26日電）台電今天公告2025年新進僱用人員甄試簡章，本次招考配電、輸電、變電、電機等共15類1084個名額， 高中職畢業即可報考，自明年1月2日至15日開放報名，5月4日於台北、台中、高雄及花蓮4地舉行初試，起薪最高新台幣近3.9萬元。

台電透過新聞稿表示，台電肩負穩定供電與淨零轉型任務目標，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，亦積極透過僱員甄試招募電力專業人才，錄取人員需經1年養成班與工作訓練，於第一線關鍵崗位守護全國電力。

為提升誘因，自2025年甄試起工作訓練起薪從原約3.2萬元提升至約3.6萬元；另電力技術人員如符合台電相關規定，於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者，得再予加晉薪級，起薪可達近3.9萬元。

台電指出，因應電業核心技術傳承需求與退休趨勢，此次僱員招考人數最多類別為配電線路維護類489名，其次為輸電線路維護類123名、綜合行政類108名、變電設備維護類104名、電機運轉維護類53名、機械運轉維護類41名、輸電線路工程類34名、土木工程類25名、輸電土建工程類24名。

以及變電工程類20名、機械修護類15名、儀電運轉維護類10名、輸電土建勘測類3名、會計類3名。

另有限身心障礙人員報考的綜合行政類32名，總計招募1084名生力軍，後續將視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電指出，甄試採分區招考，報名時請確認報考類別及錄取地區，考試當天請攜帶雙證件正本應試（身分證、護照或具照片可證明身分的健保卡或駕照任2項），初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目。若持有指定類別技術證照或全國技能競賽獲獎者，可加計筆試總分。

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台電提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類、變電設備維護類者，須在複試前取得手排小型車駕照；另為延攬具現場實務工作或相關經驗的專業人力，本次甄試「配電線路維護類」將於複試階段新增實作測試並納入總成績評分，歡迎具備相關技術背景者一展長才。

台電補充，初試成績預定2025年7月15日公告，複試預計明年8月5日於台北舉行，包含現場測試、實作測試、口試、複評測試與證件查驗等，完整簡章及工作內容介紹等資訊可至甄試網站查詢。（編輯：潘羿菁）1131226

#台北市
#台電
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