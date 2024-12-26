朋程：明年營運看增兩位數 考量投資8吋晶圓廠

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）二極體廠朋程今天預估，2025年業績目標成長兩位數百分比，明年超高效能二極體和油電混合車48伏特輕油電混合車功率模組，成長可期。朋程明年考量投資8吋晶圓廠，因應功率模組晶片需求。

朋程下午舉行線上法人說明會，展望2025年營運，朋程總經理吳憲忠預期，明年業績目標成長兩位數百分比。

觀察今年第4季營運表現，吳憲忠指出，第4季業績估與第2季和第3季相當，可較去年同期成長，預估第4季獲利和第3季相當。

法人預期，朋程第4季每股純益可超過新台幣2.1元，今年每股純益超過8.6元，優於去年的7.68元。

觀察今年和明年4大產品業績比重，吳憲忠表示，在電動車和燃油效能提升趨勢帶動，整流二極管（Diode）業績比重將從今年的26%調整至19%；高效能二極體（LLD）占比將從32%調整至25%；傳統汽車用超高效率低耗能整流器（ULLD）將從22%增加至30%；油電混合車48伏特輕油電混合車功率模組占比，可從19%增加至27%

展望主要產品前景，朋程代理發言人黃錫欽指出，今年在高效能二極體（LLD）業績年成長15%至20%；傳統汽車用超高效率低耗能整流器（ULLD）業績今年倍增，預估明年ULLD業績成長起碼4成以上；今年油電混合車48伏特輕油電混合車功率模組大幅成長，明年成長幅度25%起跳。

展望明年資本支出，吳憲忠預估，朋程明年資本支出規模約新台幣6億元至8億元，因應歐洲客戶對48伏特輕油電混合車功率模組拉貨，朋程考量明年擴增第3條產線，預計明年第4季量產。

在晶片產能布局，吳憲忠指出，明年底朋程在48伏特輕油電混合車功率模組晶片將逐步放量；此外，超高效能二極體成長可期，茂矽6吋晶圓廠供不應求，朋程考量投資海外8吋晶圓廠，以協助客戶穩定價格、貨源及品質。

他表示，朋程獨資或合資晶圓廠，內部討論中，會由朋程主導，不會在中國大陸布局。

在第三代半導體碳化矽（SiC）模組產能布局，黃錫欽表示，朋程在SiC模組鎖定歐洲、美國、日本等車用第一階供應鏈客戶，專案技術交流為主。在48伏特輕油電混合車功率模組，朋程自主開發的晶片也獲客戶認證，預估2025年底完成驗證，2026年可放量，有助毛利率表現。

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法人問及地緣政治變數對朋程影響，吳憲忠指出，朋程目前在中國市場著墨不多，美國總統當選人川普上任後若對中國市場課稅，朋程影響不大；美國對中國半導體成熟製程和第三代半導體擴大管制政策，對朋程相對有益處。整體來看，朋程正向看待地緣政治變數。

至於中美晶增加對朋程持股，吳憲忠表示，中美晶持續透過合理股價買進，中美晶對朋程持股比重約25%至26%，規劃增加朋程持股比重至3成。（編輯：張良知）1131226