加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體
首頁 / 產經

群電攜手TI推微型筆電電源 大瓦特產品導入GaN逾3成

2024/12/27 11:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北27日電）群電宣布與德州儀器（TI）再度攜手，推出新一代超小尺寸65W PD3.2筆電電源供應器，群電表示，目前公司大瓦特數筆電電源供應器採用第三代半導體氮化鎵（GaN）的比率已達3成以上，且比例迅速攀升中。隨高階產品出貨增加，有利公司獲利。

群電表示，新的第三代半導體GaN，是提高電源供應器效率和縮小產品尺寸的關鍵技術，而TI是高壓半導體解決方案的領導者，投入第三代半導體技術開發應用長達10多年，致力於高整合度GaN解決方案的開發。

群電2022年底首次與TI合作，第一次搭載TI整合式半橋GaN，推出微型高效電源供應器，創下當時全世界最小體積65W筆電電源的紀錄。此次2度合作，再推出新一代超小尺寸65W PD3.2筆電電源供應器。

群電總經理曾國華表示，在終端客戶對於微型高效電源的需求驅動下，群電持續與上游IC供應商合作尋找最佳解決方案，希望讓筆電電源尺寸不斷突破既有限制，達到體積極小化目標。

群電表示，過去受限於成本結構，GaN在100W以下的筆電電源滲透率仍低，隨著高整合度GaN解決方案的不斷精進，相信100W以下的筆電電源大量採用GaN的時間點指日可待。

群電今年前11個月營收新台幣339.09億元，年增1.3%，公司預期全年營收應該可以守住正成長。

獲利方面，群電今年前3季稅後純益24.79億元，年增7.2%，每股純益6.19元。公司表示，第4季在電源新品及智慧低碳整合平台營收帶動下，產品組合可望維持穩健，將力拚連續6年獲利創歷史新高。（編輯：張均懋）1131227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：