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防疫、PCB族群強勢 台股盤中漲逾80點

2024/12/27 11:28
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（中央社記者吳家豪台北27日電）外資放耶誕長假，台股今天持續區間整理，電力備援模組（BBU）概念股轉弱，防疫概念股及印刷電路板（PCB）族群強勢，指數翻紅最高漲至23335點，上揚超過80點。

至11時10分左右，台股加權指數達到23316.79點，上漲69.85點，漲幅0.3%，成交值新台幣1833.16億元；電子類股上揚0.55%，金融類股漲0.04%。

晶圓代工廠台積電盤中漲至1095元，漲幅0.92%，逼近歷史高點1100元；聯發科盤中最高1435元，漲逾1%。

精成科26日宣布擬以新台幣84億元收購日商PCB製造公司Lincstech的100%股權，今天股價跳空漲停鎖在58.6元，成交量超過3000張。其他PCB類股同步走揚，柏承攻漲停16.5元，瀚宇博漲逾4%，金像電、台光電上漲超過2%。

中國「人類間質肺炎病毒」及日本「蘋果病」、黴漿菌疫情升溫，防疫概念股獲買盤青睞，恆大、康那香、熱映今天盤中亮燈漲停。

BBU概念股賣壓湧現，新盛力挫4%，系統電、順達下跌超過2%。機器人概念股回檔，所羅門、華晶科跌逾3%。（編輯：張均懋）1131227

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