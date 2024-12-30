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大同處分不動產獲利66.65億年底前入帳 明年可望配息

2024/12/30 17:37
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（中央社記者曾仁凱台北30日電）大同積極活化資產，今天公告先前處分北市復興南路不動產，處分利益年底前全數入帳，大同可獲約新台幣66.65億元利益入袋；以目前股本233.95億元估算，每股獲利貢獻2.84元，明年可望實現配息承諾。

大同子公司大同資產與孫公司志生處分的北市復興南路不動產，位處捷運忠孝復興站周邊，以約95.6億元出售給達麗、海悅國際與彥文資產管理顧問公司，預計大同集團處分利益約86.4億元、母公司大同可望有66.65億元利益入帳。

大同今年9月認列芙蓉大樓處分收益，一併彌平特別盈餘公積虧損；此次復興南路不動產出售案趕在今年底全數入帳，將為大同明年股利增添柴火。

根據大同公司章程，股利可每半年配發1次，隨著2024年獲利大幅成長，為符合集團最大利益，2025年將會是大同睽違24年後首次半年配息。

大同今年前3季稅後純益67.36億元，比去年同期大幅成長3.24倍，每股純益3元；加上年底前又有業外獲利挹注，全年獲利可望更上一層樓。（編輯：張良知）1131230

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