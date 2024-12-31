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日本瑞穗銀行網銀一度難登入 疑似遭網攻

2024/12/31 16:11
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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本的大型銀行近日陸續傳出遭到網路攻擊情況。瑞穗銀行表示，該行的網路銀行今天上午7時（台灣時間6時）左右發生故障，出現顧客難以登入的情形。

日本經濟新聞報導，瑞穗銀行（Mizuho Bank）透露，今天上午7時左右，該銀行針對個人與企業的網路銀行系統出現無法登入，有客戶難以利用匯款或查存款餘額等功能。上午10時左右，系統已修復，但尚未查出是否與近日多家大型銀行遭網攻有關連性。

瑞穗銀行發出聲明表示，「造成困擾，深感抱歉，正與警視廳共享資訊因應」。截至目前為止，瑞穗銀行未發現有客戶的資訊外洩或系統遭病毒入侵的情況。瑞穗銀行可能是受到向伺服器傳送大量數據的「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS attack）。

12月以來，日本大銀行陸續發生疑似遭網攻的情況。在28日之前，三菱UFJ銀行疑似遭網攻、30日凌晨之前里索那（Resona）集團旗下的里索那銀行、埼玉里索那銀行、關西未來銀行等，也發生相同故障。目前都已恢復正常運作。

除了大型銀行外，日本航空（Japan Airlines, JAL）26日系統故障，原因可能是遭到網攻，導致部分航班誤點，機票一度停售。

數位資料解決公司（Digital Data Solution）調查顯示，2023年12月到2024年2月之間的網攻件數是其他季的2倍以上。年末年初這段期間，有時因系統管理人不在或運用體制變更，遭到網攻的風險高。（編輯：陳承功）1131231

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