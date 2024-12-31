經部：替月薪未達6.3萬員工加薪優稅 元旦生效

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（中央社記者曾智怡台北31日電）立法院三讀通過「中小企業發展條例」對於基層員工加薪減稅的優稅條款。經濟部今天正式公告，只要替月薪低於新台幣6.3萬元的員工加薪，即可享有加成減除率提高至175%的抵稅優惠，明年元旦生效。

立法院今年7月三讀通過「中小企業發展條例部分條文」修正草案，後續經濟部配合相關條文修正，11月27日發布「中小企業認定標準」，並在12月4日與財政部會銜發布修正「中小企業研究發展支出適用投資抵減辦法」、「中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法」、「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」，優化租稅優惠措施適用對象及範圍等。

中小企業署說明，員工加薪租稅優惠條文刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，並將加薪薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除率由130%提高至175%，且無論是全時或是部分工時員工的加薪都適用租稅優惠。

經濟部今天正式公告，凡是替月平均經常性薪資6萬3000元以下的全時工時員工加薪，加成減除率提高至175%。若企業幫部分工時員工加薪也可適用優惠，其中，按時薪計酬不超過394元，按日薪計酬不超過3152元。

至於基層員工薪資適用範疇的認定，中企署表示，將依前一年度勞動部「職類別薪資調查」結果每年公告調整。

此外，本次修法亦針對增僱65歲以上高齡者祭出優稅政策。經濟部預估，修法效益最高可使每年約2.4萬家企業、10萬人受惠，稅損約2300萬元。（編輯：張良知）1131231