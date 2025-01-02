經部公告114年再生能源躉購費率 僅光電微幅調降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北2日電）經濟部今天公告114年度再生能源電能躉購費率，內容與草案相同，太陽光電屋頂型1至10瓩級距躉購費率與113年度第2期持平，其餘分類級距微幅調降；小水力發電新增1到100瓩費率級距，反映規模成本差異。

能源署透過新聞稿說明「中華民國114年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」公告重點，太陽光電區分上下半年2期費率，第1期費率介於每度3.5337到5.7055元，第2期費率介於每度3.5037到5.6279元。

風力發電維持113年度費率水準，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元；30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元。

生質能發電也維持去年水準，沼氣（有厭氧消化設備）分類，躉購費率每度7.0192元；固態生質燃料及國內農業剩餘資源分類，躉購費率每度5.1407元；其他分類的躉購費率每度2.8066元。

廢棄物發電方面，一般及一般事業廢棄物分類維持113年度費率水準，躉購費率每度3.9482元。

小水力發電1到100瓩費率級距，躉購費率每度4.9548元，其餘級距維持113年度費率水準，100瓩以上不及500瓩、500瓩以上不及2000瓩、2000瓩以及不及2萬瓩，躉購費率分別為每度4.8936元、4.2285元、2.8599元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

地熱發電維持113年度費率水準，不及2000瓩，躉購費率每度5.9459元；2000瓩以上，每度5.1956元。海洋能發電也維持每度7.3200元。

經濟部補充，預告期間外界關心太陽光電躉購費率不宜調降、小水力躉購容量級距更細緻，以及費率水準提升、海洋能躉購分類細緻化、訂定浮動離岸風電躉購分類等意見，審定會基於躉購費率審定原則及周延考量下，決議仍維持預告草案內容，但後續亦將持續蒐集相關資訊，滾動進行調整。（編輯：潘羿菁）1140102