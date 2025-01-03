國際運價指數連6漲 北美線續揚、歐洲轉跌

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（中央社記者江明晏台北3日電）上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），連6週上漲，漲幅近2%，4大主要航線漲跌互見；遠東到北美線上漲，遠東到歐洲、地中海轉跌。業者分析，市場擔憂美東碼頭罷工變數，歐洲則因休假貨量減少。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價下跌近4%，遠東到地中海每TEU運價跌約1%以內；遠東到美西每FEU（40呎櫃）漲逾9%，遠東到美東每FEU漲逾5%。近洋線的部分，日本和韓國小漲，東南亞跌約2.5%。

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貨攬業者分析，船公司目前拉高收貨比重，即時運價會有折讓，且越接近農曆年節，折讓幅度會越大，目前要觀察1月7日美國碼頭工人工會協商結果，再觀察1月15日後的運價演變狀況。

業者指出，若協商成功，市場變數去除，運價應該會持續下修，以利船公司「搶貨」，透過多收貨，在農曆年節至節後工廠復工前，慢慢消化囤貨；但若發生罷工，則運價有可能會穩住，因為罷工將會造成班次嚴重延誤，進而影響年後市場狀況，有望造就淡季不淡效應；歐洲則因為休假貨量減少。（編輯：張良知）1140103