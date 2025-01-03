電價連漲且碳費上路 用電大戶條款門檻維持5000瓩

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（中央社記者曾智怡台北3日電）用電大戶條款檢討結果出爐，維持現行5000瓩以上用戶納管門檻。能源署今天解釋，主因去年已調漲2次電價，且環境部今年開徵碳費，考量現階段用電大戶皆為規範對象，因此門檻暫不下調，下次檢討結果預計2026年底公布，隔年起適用。

至於現階段用電大戶義務履行方式，以購買再生能源電力及憑證最多，占比約72%。

經濟部2021年公告實施「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，也是俗稱的「用電大戶條款」，要求契約容量在5000瓩以上用戶，5年內要設置契約容量10%的再生能源，有綠電設備、儲能、購買憑證或繳代金等4管道，提前3到4年完成設置可享早鳥優惠。

用電大戶條款每2年檢討一次，環團要求下修契約容量、提高綠電設置量比率，檢討結果近期出爐，維持現行用電大戶納管門檻規範，共約500個電號、300多個集團企業納管。

能源署官員說明，維持主因今年2次電價調整，上半年調漲各類用電平均電價約11%、下半年再調漲產業用電電價約12.5%，加上環境部今年正式開徵碳費，現階段用電大戶皆為規範對象，經審慎衡酌產業發展環境、產業競爭力及企業善盡社會責任，維持現行規範。

能源署補充，自2023年起依法啟動檢討作業，陸續邀集公民團體及工商業界召開北、中、南、東等4場次分區會議，徵詢各界對於用電大戶條款相關意見，並參考外在環境等因素，做成上述檢討結果，下一次檢討結果將在2026年底出爐，2027年起適用。

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根據能源署統計，現階段用電大戶義務履行方式，主要以購買再生能源電力及憑證最多（495MW）、占比約72%；其次為設置再生能源發電設備（196.3MW）、占比約28%；設置儲能設備（5.2MW）再次之，優惠期達成率7、8成，已活絡約0.7GW再生能源交易市場。

能源署強調，台灣是出口為主的科技業大國，用電大戶皆已參與國際綠電相關組織如RE100等，而綠電已成為科技業國際競爭力要素之一，將持續輔導用電大戶完成義務履行，產發署也有輔導團協助企業落實碳費徵收自主減量計畫，讓碳費可從每噸300元降至100元。（編輯：林家嫻）1140103