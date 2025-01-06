台電強韌電網計畫挹注 去年電線電纜產值有望創新高

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（中央社記者劉千綾台北6日電）受惠政策利多和技術創新發展，以及台電強韌電網計畫持續釋單，經濟部統計處表示，去年累計前10月電線及電纜業產值達新台幣1886億元，年增22.9%，全年產值有望終止過去連2年衰退紀錄，並且創歷來新高紀錄。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，電線及電纜業為台灣重要的基礎工業，產業發展成熟，產品包含裸銅線、漆包線、電子線、電力用電線電纜、通訊用電線電纜、光纜及光纖等，應用範圍涵蓋交通建設、電力輸配、通信網絡和建築配線等領域。

回顧過去5年，統計處表示，擺脫108年美中貿易紛擾，隨著台商回台積極投資擴廠，以及國際銅價走揚，推升110年產值達2024億元，寫歷史新高，年增50%，但疫情造成的供應鏈瓶頸及俄烏衝突下引發全球通膨高漲，抑低全球經貿動能， 加上客戶調節庫存，導致111、112年產值連續2年下滑，其中111年產值為2003億元，年減1%；112年產值降為1843億元，年減8%。

統計處表示，去年則受惠政府能源政策延續，台電推動「強化電網韌性建設計畫」持續釋單， 加上業者陸續投資建廠及銅價上漲，累計前10月產值已達1886億元，轉為年增22.9%。

依照主要產品觀察，裸銅線及電力用電線電纜為最主要的2大產品，去年前10月產值占比合計達88.4%。

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統計處表示，台灣電線及電纜業為內需導向產業，且近年隨著台商回流建廠，國家再生能源政策推動，以及台電加速區域電網布建，推升國內線纜市場需求，內銷占比在110年突破8成後，去年前10月內銷占比達83.5%，較108年上升6.7個百分點。

隨著新興科技應用擴大，產業用電需求提升，政府加快腳步推動各項能源政策，加速台電強韌電網計畫布建時程等為產業增添動能，統計處預期113年台灣電線及電纜業產值可望再創新高，展現強勁增長潛力。（編輯：林興盟）1140106