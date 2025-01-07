壽險業投資商用不動產 最低收益率標準放寬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會今天發布修正，放寬保險業投資商用不動產應符合最低收益率標準，參考指標「中華郵政牌告2年期郵政定期儲金小額存款機動利率」改看近5年平均利率，可望平穩保險業投資商用不動產須符合的最低收益率門檻，較不受短期利率波動影響。

原先「保險業辦理不動產投資管理辦法」規定，保險業投資不動產最低收益率標準參考「中華郵政牌告2年期郵政定期儲金小額存款機動利率加5碼」，金管會今天發布修正，即日起調整為「最近5年中華郵政每年元旦牌告2年期郵政定期儲金小額存款機動利率平均利率加5碼」。

依原先規定設算，保險業不動產投報率最低須達2.97%，若參考2021年至2025年元旦中華郵政牌告2年期郵政定期儲金小額存款機動利率平均利率再加5碼，金管會修正規定後，最低收益率門檻為2.545%，降低0.425個百分點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近年央行升息，壽險業投資不動產最低收益率門檻隨之拉高，壽險業紛紛重新檢視不動產投資效益，對既有不動產部位評估提高出租率或處分，對於新標的投資，也採審慎態度評估是否能達不動產投資最低收益率要求。

在金管會修正規範後，保險業投資不動產法定收益率標準可避免受央行短期利率調整影響，市場預期，壽險業投資商用不動產意願可望隨之提高，市場原先擔心身為全台最大包租公的壽險業因投資不動產最低收益率門檻居高，而相應調漲房租，也可先鬆一口氣。（編輯：林家嫻）1140107