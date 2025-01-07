迎農曆金蛇年 銀行贈招財金等開運小物增添喜氣

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（中央社記者羅元駿、謝方娪、張璦台北7日電）為農曆新年增添喜氣，多家銀行業者備妥招財金、發財水等開運新春小物發送給民眾，元大銀行蛇年推出限量16萬份的小龍如意發財水，台新銀行準備8.8萬瓶聚財開運水與5.8萬份旺年發財金，國泰金同樣推出限量蛇年招財金、發財水、發財米與紅包袋等開運禮。

銀行每天有大量金錢流動，常被視為聚財、生財及財源滾動的象徵，農曆春節前，各家銀行大方分享財氣，準備好「銀行三寶」發財水、招財金、發財米，助攻民眾新的一年有好彩頭。

國泰金今天表示，推出限量蛇年招財金、發財水、發財米、紅包袋等開運禮，即日起民眾只要參加金控旗下數位活動，或是到國泰世華銀行全台165家分行辦理業務，就有機會獲得限量新春贈禮。

永豐銀行也說明，「蛇年四寶」的發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖。農曆春節前在全台125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、總計將送出約3萬3000瓶；另有蛇年迎福春聯與聚寶袋，並於分行營業大廳提供民眾2款發財糖。

元大銀行則分享，蛇年推出限量16萬份的「小龍如意發財水」，以及1萬3000份的「聚寶盆」，客戶從1月6日起可至元大銀全台149家分行，領取限量發財水或聚寶盆。

台新銀行首度推出專為財管客戶設計的「金庫納財禮盒」，限量2888個於全台101家分行贈送；同時，台新銀為臨櫃辦理業務的客戶準備8萬8888瓶聚財開運水與5萬8888份旺年發財金。

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台北富邦銀行今年加碼準備10萬瓶發財水及7萬份發財金，免費贈送全台客戶。北富銀指出，發財水2月3日開工日起正式發送，到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，另自1月20日起，財管客戶至全台分行洽辦業務即可獲贈一份發財金，發財水及發財金均送完為止。

兆豐銀行表示，自1月6日起，臨櫃洽辦業務的客戶，即可獲得「開運平安福果」，內含調味杏仁、腰果等；同時，金蛇年兆豐銀準備6萬8888瓶發財水提供給財富管理客戶，為客戶帶來開運招財好兆頭。（編輯：潘羿菁）1140107