工研院攜手新加坡RMT 推動免疫細胞生產技術商品化

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（中央社記者張建中新竹8日電）工研院今天宣布，攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，透過艾諾細胞科技，共同推動仿生磁珠免疫細胞生產技術平台商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場。

工研院發布新聞稿，院長劉文雄表示，這次攜手RMT集團，透過工研院即將成立的衍生新創公司艾諾細胞科技，將仿生磁珠免疫細胞生產技術平台推向市場；這技術曾獲得全球百大科技創新獎及愛迪生獎，未來將進軍免疫細胞市場，成為免疫細胞治療產業鏈中的關鍵原物料供應商。

工研院指出，RMT集團擁有國際資源與通路，期待與RMT合作拓展美國、亞洲、歐洲及中東市場，將仿生磁珠免疫細胞生產技術平台搶進國際市場。

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工研院參加美國消費性電子展（CES），展出的技術獲得關注，巴西癌症治療中心人員表達與工研院合作的意願，盼能導入「高隱私AI照護員」技術，提升醫療照護效能。

「高隱私AI照護員」是由工研院與澄風科技合作開發，採用熱影像與毫米波技術，可以24小時監測呼吸、心率等生理數據，並針對養護與遠距照顧中心設計，將跌倒通報時間從1小時縮短至1分鐘內，抓住黃金救援時間，這技術已應用於台北市立聯合醫院。（編輯：張均懋）1140108