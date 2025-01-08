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誠品吳旻潔：去年轉盈樂觀、今年營收續拚新高

2025/1/8 15:55（1/8 16:06 更新）
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誠品生活董事長吳旻潔（圖）表示，2024年誠品終端營收逾新台幣240億元創高，2025年營收估將成長5到8%。中央社記者江明晏攝 114年1月8日
誠品生活董事長吳旻潔（圖）表示，2024年誠品終端營收逾新台幣240億元創高，2025年營收估將成長5到8%。中央社記者江明晏攝 114年1月8日
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（中央社記者江明晏台北8日電）誠品生活董事長吳旻潔表示，2024年誠品終端營收逾新台幣240億元創高，對終結連3年虧損、達成全年轉盈目標「很正向樂觀」，她也看好台南大店開幕與誠品電商繼續成長挹注，2025年營收將成長5到8%，續創新高。

誠品生活今天舉行記者會，吳旻潔表示，2024年誠品終端營收逾240億元，創下歷史新高，其中圖書銷售冊數超過900萬冊，成長8%，為近年來最高，電子圖書更成長17%。

受到疫情與投資電商影響，誠品2021年至2023年都虧損，2024年設定轉盈目標，吳旻潔今天表示，誠品第4季雖然尚未結算獲利，但第3季已經單季轉盈，對於挹注全年轉盈目標是相當正向樂觀。

她表示，誠品2021年到2023年虧損，當時是受到疫情影響，實體通路本來就辛苦，而2024年開始突破，是因為疫情過後，誠品大店陸續開出，加上其他商場改裝帶動經營績效，實體通路回到疫情前表現，並持續創造更好的獲利能力。

吳旻潔接續說，誠品在摸索過電商領域後，順利發展第二曲線，虧損也在收斂中，希望3年後，誠品線上可達到自給自足的狀態，之後每年獲利都會逐年成長。

誠品補充，誠品行旅2024年也有大幅度成長，擺脫疫情虧損陰影。

展望2025年，她表示，今年營收一定會比2024年還好，終端營收會再比2024年成長、進一步創新高，預估年營收會成長5到8%。

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她進一步說，除了3月台南新的大店開出後，既有店也持續優化調整中，而大環境上，雖然電商成長停滯，但誠品電商一直都在突破，因為不重複的消費會員持續提升，網站新來客數量也持續在增加，目前誠品會員人數大概有390萬人，預計2025年會突破400萬人，虛實融合效益會持續發揮。

針對海外市場，她表示，誠品有考慮在海外跨出新的城市展店，預估今年股東將會有好消息揭露。（編輯：楊凱翔）1140108

#台南市
#吳旻潔
#誠品生活
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