經部助高齡科技產業專利布局 聚焦運動與食品領域

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（中央社記者劉千綾台北8日電）台灣今年正式邁入超高齡社會，為支持高齡科技產業關鍵技術研發，經濟部搭建的高齡科技技術推廣平台去年底正式上線，並首度舉辦高齡科技企業聯合輔導，聚焦運動賦能及高齡食品2領域，吸引30家業者參與，今年將持續推廣並擴大至高齡安全領域。

根據國發會人口推估，2025年起，台灣正式進入超高齡社會（65歲以上老年人口占比超過20%）。由經濟部搭建的高齡科技技術推廣平台去年11月上線，希望協助高齡科技產業快速有效掌握技術趨勢及新知，進而強化研發創新能量。

根據經濟部分析，高齡者對於照顧、運動支撐和營養有較強烈需求，因此去年平台優先鎖定高齡運動賦能和食品等主題分析，未來4年將針對高齡安全、健康照護以及生活支援等領域，逐步建構高齡產業需要的資訊。

經濟部智慧財產局今天表示，去年聚焦「運動賦能」及「高齡食品」2大重點領域，首度舉辦高齡科技企業聯合輔導，分享專利申請趨勢及布局分析，並透過實作課程協助業者培養專利前案檢索及布局分析能力，吸引30家相關企業參與。

智慧局指出，參與聯合輔導的30家企業多來自食品製造、輔具及醫療器材、醫療與研究單位、資訊服務等不同領域，透過專家指導協助企業進行專利檢索及布局分析實作，廠商均表示獲益良多。

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智慧局表示，輔導內容涵蓋專利基礎知識、專利檢索技巧及檢索系統操作介紹，逐步引導企業深入解析專利文獻及專利布局分析報告。課程更進一步協助企業製作公司專屬的專利布局分析報告，幫助企業洞察產業發展趨勢，培育內部專利檢索及分析人才，強化企業研發創新能量。

至於後續是否持續辦理企業聯合輔導活動，智慧局表示，今年會持續辦理並擴展至高齡安全領域，協助台灣高齡科技廠商掌握關鍵技術發展趨勢。（編輯：林淑媛）1140108