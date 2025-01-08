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台達電去年營收續創新高 盤中股價446元創歷史高點

2025/1/8 17:16
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（中央社記者曾仁凱台北8日電）台達電今天公布2024年全年營收新台幣4211.47億元，年增4.97%，續創歷史新高；台達電今天盤中股價一度衝上446元的歷史高點，之後隨台股回檔，終場下跌4元，收在428元。

法人看好台達電在AI伺服器相當重要的電源、散熱兩大領域都扮演要角，營運動能可期。

受惠AI伺服器電源需求強勁，台達電今天公布去年12月營收387.38億元，月增5.7%，比前年同期成長22.2%，創單月營收歷史次高，僅次於去年10月的388.16億元。

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台達電表示，以主要業務來看，去年12月電源及零組件事業營收占比48%排第1；其次是基礎設施事業占營收比重32%，以及自動化事業占比13%、交通事業7%。

台達電日前表示，北美雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，資料中心用電量相當大，且隨著耗電愈來愈高，產生的熱能也愈來愈多，需要液冷散熱系統。台達電在高功率電源和液冷散熱方面都有布局，將是未來主要成長動能。（編輯：張均懋）1140108

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