聯強2024年營收4259億元 改寫歷史新高

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）AI熱潮加持，聯強今天公布2024年營收新台幣4259.13億元，年增7.56%，超越2022年寫下的歷史紀錄4245.5億元，改寫新高。

聯強去年12月營收412.93億元，年減2%，但比11月成長10.3%，為全年最高峰。

聯強指出，公司4大業務去年營收同步增長，其中商用加值業務受惠AI熱潮，資料中心相關產品與服務大幅成長，帶動部門營收達1319億元，創歷史新高，年增9%。半導體業務因MSP（託管服務供應商）服務客群持續擴大，連續4年創新高，去年部門營收達1572億元，同樣年增9%。

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通訊業務因東南亞市場需求暢旺，全年部門營收207億元，為6年新高，成長率達24%。至於資訊消費業務因去年上半年市場需求疲軟，下半年雖有AI PC話題，但全年僅小幅年增2%，部門營收1250億元。

聯強表示，2024年海外各區域通路事業都有不錯表現，尤其以印尼市場最為亮眼，聯強印尼去年一整年不斷改寫單月、單季新高紀錄，全年營收突破400億元大關，較前年大幅成長27%。（編輯：林家嫻）1140109