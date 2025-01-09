環球晶去年營收減11.36% 看2025下半年優於上半年
2025/1/9 20:08
（中央社記者張建中新竹9日電）半導體矽晶圓廠環球晶2024年營收跌破新台幣700億元關卡，滑落智626.26億元，年減11.36%。環球晶表示，隨著客戶庫存進一步去化，市場復甦態勢可望趨於明朗，預期2025年下半年表現將會優於上半年。
環球晶表示，2024年面臨地緣政治風險，以及終端市場復甦不均衡等情況，2024年營運表現依然逐季成長，穩步上升。2024年第4季營收163.43億元，季增2.98%。
環球晶2024年總營收626.26億元，年減11.36%，仍為史上第3高水準。環球晶指出，隨著客戶庫存進一步去化，市場復甦態勢可望趨於明朗，預期2025年下半年表現將會優於上半年。
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環球晶表示，丹麥子公司Topsil甫於2025年1月6日舉行自建太陽電廠啟用典禮，太陽能電廠供電量將超過Topsil廠區100%的用電量，剩餘的電力還可回饋至丹麥的能源系統。
環球晶母公司中美晶在轉投資宏捷科、朋程、台特化業績成長支撐下，2024年營收維持796.79億元，年減2.79%，減幅小於環球晶。（編輯：張均懋）1140109
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