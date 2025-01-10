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日月光投控去年營收5954億元創次高 續擴先進封裝

2025/1/10 16:00
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）封測大廠日月光投控今天公布2024年全年自結合併營收新台幣5954.1億元，年增2.3%，創歷年次高；日月光投控今年持續擴充先進封裝產能。

日月光投控自結去年第4季合併營收1622.64億元，季增1.3%，較2023年同期成長1%，比市場預期略佳。

日月光投控先前評估，去年第4季封測營收小幅季增，電子代工服務（EMS）去年第4季營收季減中位數百分比。法人先前預期，日月光投控去年第4季集團業績小幅季減約1%。

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日月光投控去年第4季封裝測試及材料營收883.63億元，季增3%、年增7.8%。日月光投控旗下電子代工服務商環旭電子自結去年第4季營收人民幣166.84億元，季增0.38%。

日月光投控今年持續布局先進封裝產能，法人預估今年投控先進封裝業績占整體封測及材料（ATM）業績比重，可增加至10%至15%，先進封測業績可望較去年再倍增。（編輯：張均懋）1140110

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