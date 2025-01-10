受惠電子出貨潮 大同2024年12月營收創近半年新高

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（中央社記者潘智義台北10日電）大同公司今天公告2024年12月合併營收新台幣42.8億元，月增5.76%，主因受惠於集團電子代工事業群客戶年底出貨潮，單月營收連3個月正成長並創近半年新高。

不過，大同說明，2023年12月認列大同莊園2期及台電冬山案收入墊高基期，去年12月合併營收較前年同期減少31.59%。去年全年合併營收474.78億元，較去年同期減5.71%。

大同表示，本業電力事業群中馬達、電纜、節能空調事業去年12月表現亮眼，與2023年同期相較皆有雙位數成長。馬達內銷適逢年底電子大廠擴廠需求，外銷則有北美大型及中、小型馬達出貨量增的加持，營收攀升3成，樂觀看待2025年北美、澳洲與東協等主力市場。

大同指出，電纜事業受惠台電產線滿載，訂單能見度直達2027年，並持續衝刺公共工程、集合住宅、廠辦的線纜商機；此外，節能空調業績進補，去年12月營收較前年同期成長超過4成，主因是電價上漲助攻節能商品需求提高，廠辦、賣場等大型空間更換空調設備商機熱絡。

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大同解釋，電力事業群去年全年營收較前年成長12%，展望今年，可望維持雙位數增長態勢，尤其重電今年電力變壓器產能滿載，觀音新廠積極趕工，力拚今年第1季投產，將持續爭取台電強韌電網計畫釋出的訂單，全力衝刺變壓器產品於北美市場商機，支應海外潛在龐大的電力與配電變壓器需求。

此外，大同強調，擁有中東阿曼海外生產據點可以快速支援以色列重建商機，且在地利優勢條件下節省運輸成本。（編輯：林克倫）1140110